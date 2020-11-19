Попова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Фото: ТАСС/Александр Астафьев/POOL
Ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией в РФ очевидно, хотя в регионах нет взрывного роста заболеваемости, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1".
"Для того чтобы остановить ситуацию, нам нужно всем соблюдать правила. И не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех", – отметила она.
Она напомнила о необходимости ношения масок и мытья рук. Также Попова отметила важность соблюдения социальной дистанции и призвала не посещать общественные места в случае отсутствия крайней необходимости.
Ранее Попова заявила, что коронавирус не исчезнет с наступлением зимы. Она отметила, что инфекции часто живут и при 70-градусной минусовой температуре.
Также она сообщила, что в России нет проблем с наличием тест-систем, определяющих коронавирус. По словам Поповой, с 21 ноября Роспотребнадзор запустит горячую линию по жалобам на задержку результатов исследования на COVID-19.
В России проведено более 70,6 млн тестов на коронавирус
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