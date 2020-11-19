Попова заявила, что коронавирус не исчезнет с наступлением зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ожидать, что коронавирус исчезнет с наступлением зимы, не стоит, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня это не влияет никак. Вирусы вообще очень холодолюбивы, они живут при температуре минус 70, минус 20, и часть вакцин, которые создаются, как раз при этой температуре и хранятся, поэтому ожидать, что все само собой пройдет с наступлением зимы, никаких оснований для этого нет", – подчеркнула Попова в эфире телеканала "Россия 1".

Она отметила, что в России имеется тенденция к ухудшению ситуации с коронавирусом. Однако, по словам Поповой, в регионах нет взрывного роста заболеваемости. Она отметила важность соблюдения правил санитарной безопасности.

"И не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех", – заявила глава Роспотребнадзора.

Попова также подчеркнула, что в настоящий момент не наблюдается изменений мутаций коронавируса. Она отметила, что имеющиеся изменения COVID-19 не влияют на его эпидемиологический потенциал.

"Пока в прогнозах ученых всего мира каких-либо мутаций, которые могут привести к серьезному осложнению, нет", – сказала Попова.

Ранее она сообщила, что в России нет проблем с наличием тест-систем, определяющих коронавирус. По словам Поповой, с 21 ноября Роспотребнадзор запустит горячую линию по жалобам на задержку результатов исследования на COVID-19.