Попова заявила, что коронавирус не исчезнет с наступлением зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ожидать, что коронавирус исчезнет с наступлением зимы, не стоит, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня это не влияет никак. Вирусы вообще очень холодолюбивы, они живут при температуре минус 70, минус 20, и часть вакцин, которые создаются, как раз при этой температуре и хранятся, поэтому ожидать, что все само собой пройдет с наступлением зимы, никаких оснований для этого нет", – подчеркнула Попова в эфире телеканала "Россия 1".
Она отметила, что в России имеется тенденция к ухудшению ситуации с коронавирусом. Однако, по словам Поповой, в регионах нет взрывного роста заболеваемости. Она отметила важность соблюдения правил санитарной безопасности.
"И не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех", – заявила глава Роспотребнадзора.
Попова также подчеркнула, что в настоящий момент не наблюдается изменений мутаций коронавируса. Она отметила, что имеющиеся изменения COVID-19 не влияют на его эпидемиологический потенциал.
"Пока в прогнозах ученых всего мира каких-либо мутаций, которые могут привести к серьезному осложнению, нет", – сказала Попова.
Ранее она сообщила, что в России нет проблем с наличием тест-систем, определяющих коронавирус. По словам Поповой, с 21 ноября Роспотребнадзор запустит горячую линию по жалобам на задержку результатов исследования на COVID-19.
В России проведено более 70,6 млн тестов на коронавирус
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