Названы российские регионы, которые близки к плато по COVID-19

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В большинстве российских регионов наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19, а 23 региона близки к тому, чтобы выйти на плато по заболеваемости. Об этом рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
"Темп роста заболеваемости COVID-19 в России заметно снизился, если сравнивать с показателями двухнедельной давности. Уже заметно замедление в большей части регионов, однако пока еще рано судить о больших городах. Выход на плато уже заметен в ряде регионов", – рассказал Тавадян РИА Новости.
По его словам, положительная динамика наблюдается в Еврейской автономной области, Севастополе, Калмыкии, Брянской, Кемеровской, Рязанской, Магаданской, Пензенской, Амурской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Смоленской, Воронежской, Новосибирской, Архангельской, Липецкой областях, Республике Алтай, Камчатском крае, ЯНАО, Красноярском крае, Карачаево-Черкесии, ХМАО.
"Остальные регионы также приближаются к плато, в основном динамика роста заболеваемости стабилизируется", – добавил Тавадян.
Он выразил мнение, что позднее всего выйти на плато удастся Санкт-Петербургу, Подмосковью, Крыму, Коми, Калининградской области, Татарстану, Пермскому краю, Чувашии, Новгородской области, Карелии, Псковской области и Чечне.
Согласно статистическому анализу официальных данных, наиболее благоприятная ситуация с распространением COVID-19 в Еврейской автономной области и Севастополе.
Медицинский директор сервиса "Сбер Здоровье" Владислав Мохамед Али ранее рассказал, что выход на плато по COVID-19 ожидается к середине зимы. По его словам, сейчас ситуацию осложняет холодное время года и сезонный рост заболеваемости пневмонией. Эксперт выразил мнение, что в данной ситуации нужно останавливать плановые мероприятия, в том числе диспансеризацию.
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, в свою очередь, выразил уверенность, что все меры государства и регионов, направленные на предотвращение распространения коронавируса, являются необходимыми.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила о продолжающемся росте заболеваемости коронавирусом в 25 регионах страны. При этом, по ее словам, в двух субъектах началось замедление, а в трех – снижение показателей.
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