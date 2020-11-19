Горячую линию по жалобам на задержки результатов теста на COVID-19 запустят в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Роспотребнадзор запустит горячую линию по жалобам на задержки результатов тестов на коронавирус. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
Она отметила, что горячая линия начнет работать с 21 ноября. По словам Поповой, действующие санитарные правила распространяются на все субъекты РФ.
"Для того чтобы их проконтролировать, мы с субботы начинаем работу своей горячей линии для того, чтобы каждый, кто не получил результат исследования тест-системы вовремя, мог туда обратиться, пожаловаться", – отметила глава Роспотребнадзора.
По словам Поповой, в России не имеется дефицита тест-систем на коронавирус.
"Сегодня нет проблем с тест-системами для проведения исследований на наличие антигена", – подчеркнула она.
Ранее Владимир Путин назвал слишком долгим норматив выдачи результатов тестирования на коронавирус. Он отметил, что за 48 часов человек может пообщаться с коллегами по работе или с членами семьи.
Такой временной норматив был введен Роспотребнадзором, срок отсчитывается с момента поступления биоматериала в лабораторию.
Ранее врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал, что в случае получения сомнительного результата теста на коронавируса необходимо делать диагностику в динамике. Он подчеркнул важность оценки клинической картины и использования второго метода диагностики в такой ситуации.
Эксперт рассказал, как меняется COVID-19
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