Россия поставила свыше млн тестов на коронавирус в более чем 40 стран мира – Путин

Россия поставила в более чем 40 стран мира уже свыше миллиона тестов на коронавирус. Об этом сообщил Владимир Путин на пленарном заседании Восточноазиатского саммита.

Он подчеркнул, что РФ готова продолжить поставки тестов в другие государства, причем и на безвозмездной основе тоже.

В России за последние сутки выявили 22 702 новых случая коронавируса во всех регионах. На Москву пришлось 6 427 случаев, на Санкт-Петербург – 1 852, на Московскую область – 786, на Нижегородскую область – 441, на республику Карелию – 386, на Архангельскую область – 345, на Красноярский край – 328, на Свердловскую область – 327, на Воронежскую область – 310, на Ростовскую область – 309.

Наименьшие темпы прироста наблюдаются в Дагестане, Марий Эл, Ханты-Мансийском АО, Ямало-Ненецком ОА, Калмыкии.

Всего в стране зарегистрировано 1 903 253 случая в 85 регионах.

За последние сутки умер в России 391 человек, за все время пандемии – 32 834 человека. Выздоровели за 24 часа 18 626 человек, за весь период – 1 425 529.

Ранее сообщалось, что переносить коронавирус в тяжелой форме могут не все. Чаще всего болезнь тяжело протекает у людей с хроническими заболеваниями, с нарушениями системы кровообращения и иммунной системы.

Также стало известно, что люди с коронавирусом при дыхании в любом случае распространяют вирусные частицы в окружающее пространство, но в то же время при разговоре их больше. В таком случае может быть неэффективна социальная дистанция в 1,5 метра без маски. В момент, когда в воздухе висит COVID-19, увеличивается вирусная нагрузка, поэтому, говорить желательно в маске.

