Вирусолог объяснил, почему переболевшим коронавирусом нужно носить маски

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Носить маски тем, кто переболел коронавирусом, важно не только из-за возможных остатков инфекции в верхних дыхательных путях, но и чтобы не приносить дискомфорта и опасения заразиться окружающим. Об этом в диалоге с Москвой 24 заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, вирусолог Алексей Аграновский.
Ранее заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабененко выразил мнение, что самыми опасными распространителями COVID-19 являются уже переболевшие им люди, которые отказываются носить маски.
По словам специалиста, коронавирусная инфекция может оставаться в верхних дыхательных путях даже после заболевания, поэтому маски должны носить все. Карабененко отметил, что в первую очередь масочный режим игнорирует молодежь, которой сложно бывает что-то доказать.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, вирусолог Алексей Аграновский также не исключил, что переболевшие COVID-19 могут выделять незначительные дозы вируса.
"Если человек переболел, он может выделять какое-то количество вируса. Вопрос в том, сколько он может его выделять. По логике развития заболевания, инфекции он выделяет очень мало вируса. Но, может быть, коллега прав, такие переболевшие продолжают выделять значительные дозы вируса и могут заразить других", – сообщил Аграновский.
Вирусолог в любом случае порекомендовал носить маски в период пандемии даже тем, кто перенес заболевание. "В обществе лучше соблюдать некий стандарт. Если человек не носит маску, потому что у него уже сформировались сильные антитела, то окружающие об этом не знают. На него будут смотреть с опаской, и он будет подавать дурной пример", – подчеркнул Аграновский.
Вирусолог добавил, что во время пандемии психологические факторы не менее важны, чем эпидемиологические.
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