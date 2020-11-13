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Москва 24

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Общество

13:19

Вирусолог объяснил, почему переболевшим коронавирусом нужно носить маски

медицина общество эксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Носить маски тем, кто переболел коронавирусом, важно не только из-за возможных остатков инфекции в верхних дыхательных путях, но и чтобы не приносить дискомфорта и опасения заразиться окружающим. Об этом в диалоге с Москвой 24 заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, вирусолог Алексей Аграновский.

Ранее заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабененко выразил мнение, что самыми опасными распространителями COVID-19 являются уже переболевшие им люди, которые отказываются носить маски.

Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий.
Александр Карабененко
заслуженный врач России, пульмонолог

По словам специалиста, коронавирусная инфекция может оставаться в верхних дыхательных путях даже после заболевания, поэтому маски должны носить все. Карабененко отметил, что в первую очередь масочный режим игнорирует молодежь, которой сложно бывает что-то доказать.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, вирусолог Алексей Аграновский также не исключил, что переболевшие COVID-19 могут выделять незначительные дозы вируса.

"Если человек переболел, он может выделять какое-то количество вируса. Вопрос в том, сколько он может его выделять. По логике развития заболевания, инфекции он выделяет очень мало вируса. Но, может быть, коллега прав, такие переболевшие продолжают выделять значительные дозы вируса и могут заразить других", – сообщил Аграновский.

Вирусолог в любом случае порекомендовал носить маски в период пандемии даже тем, кто перенес заболевание. "В обществе лучше соблюдать некий стандарт. Если человек не носит маску, потому что у него уже сформировались сильные антитела, то окружающие об этом не знают. На него будут смотреть с опаской, и он будет подавать дурной пример", – подчеркнул Аграновский.

Даже если человек переболел, лучше соблюдать общие меры, чем объяснять всем, что "я уже не представляю опасности". Проще соблюдать.
Алексей Аграновский
профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, вирусолог

Вирусолог добавил, что во время пандемии психологические факторы не менее важны, чем эпидемиологические.

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Лоскутникова Наталья

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