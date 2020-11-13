Пульмонолог назвал самых опасных распространителей COVID-19

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Заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, кто является самыми опасными распространителями коронавирусной инфекции COVID-19.

Карабиненко выразил мнение, что наибольшую опасность представляют люди, переболевшие коронавирусом и отказывающиеся после этого носить маски, сообщает "Лента.ру".

"Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий", – сообщил Карабиненко.

Специалист отметил, что COVID-19 продолжает находиться в верхних дыхательных путях даже после болезни. Именно по этой причине все граждане должны соблюдать обязательный масочный режим.

"Люди, которые не носят маски, являются активными распространителями коронавируса. И в первую очередь это дети, это молодежь – те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает", – подытожил Карабиненко.

Ранее врач оценил опасность бессимптомного течения COVID-19. Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок отмечал, что данный процесс нельзя назвать болезнью.

За последние сутки в России подтвердили 21 608 новых случаев коронавируса. Инфекцию выявили в 85 регионах страны.