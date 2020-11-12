Иммунолог оценил опасность бессимптомного течения COVID-19

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Врач оценил опасность бессимптомного течения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает ИА "НСН".

Как заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, для пациента бессимптомное течение COVID-19 является наилучшим вариантом развития событий. Специалист объяснил это тем, что данный процесс не несет опасности для заболевшего.

"При нем человек не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья", – сообщил врач.

Иммунолог также выразил мнение, что бессимптомное течение нельзя назвать болезнью. По словам Болибока, в данном случае все негативные последствия ограничивается только заражением.

Ранее Болибок объяснил тяжелое течение COVID-19 у мужчин. При этом специалист отмечал, что женщины чаще сталкиваются с аутоиммунными заболеваниями.

За последние сутки в России подтвердили 19 851 новый случай коронавируса. Из них 4 932 случая не имели клинических проявлений болезни.