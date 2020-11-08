Иммунолог объяснил тяжелое течение COVID-19 у мужчин

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Иммунолог Владимир Болибок рассказал "Ленте.ру", что мужчины тяжелее переносят коронавирус из-за влияния половых гормонов.

По его словам, это происходит из-за особенностей функционирования иммунной системы и гормона тестостерона. В то же время женские половые гормоны (эстрогены) быстрее проникают внутрь клетки и уничтожают вирусы.

Кроме того, Болибок указал, что у мужчин из-за гормонов ярче выражены проявления атеросклероза. "Тромбозы у мужчин на фоне коронавирусной инфекции развиваются чаще, и они более обширные, чем у женщин", – сказал врач.

При этом Болибок отметил, что женщины чаще мужчин сталкиваются с аутоиммунными заболеваниями.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее рассказала, что коронавирус может вызывать заложенность ушей.