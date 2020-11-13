Песков рассказал, когда в РФ начнется массовая вакцинация от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России массовая вакцинация от COVID-19 начнется в ближайшие месяцы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, процедура будет исключительно добровольной. Об этом сообщает RT.
Представитель Кремля отметил, что не знает точных сроков начала массовой вакцинации.
"Но это уже ближайшие месяцы", – сказал Песков.
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал, что массовая вакцинация "Спутником V" может начаться в начале следующего года. По его словам, принять участие в ней смогут все россияне вне зависимости от профессии. Он уточнил, что в январе – феврале планируют отгружать ежемесячно порядка 5–6 миллионов доз.
На базе российского Центра имени Гамалеи была создана первая в мире вакцина от COVID-19. Эффективность "Спутника V" по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%.
В Центре имени Гамалеи рассказали, как будет проходить вакцинация от коронавируса
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