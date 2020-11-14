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Москва 24

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Общество

08:26

Названы способные избежать тяжелой формы коронавируса люди

общество медицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переносить коронавирус в тяжелой форме могут не все. Есть определенная категория людей, которая способна этого избежать. Об этом рассказал вирусолог, академик РАН Виталий Зверев.

Специалист подчеркнул, что чаще всего в тяжелой форме болеют люди с хроническими заболеваниями, с нарушениями системы кровообращения и иммунной системы.

При этом остальным людям коронавирус не так страшен, если они будут соблюдать перчаточно-масочный режим и нормы гигиены.

"Дети не болеют, молодые люди легко переносят. А если заболевание протекает легко – значит и наносит организму меньший вред", – цитирует "Парламентская газета" слова вирусолога.

Он добавил, что те, кто переносит заболевание в легкой форме, и бессимптомные носители менее опасны для общества.

При этом ранее сообщалось, что бессимптомные пациенты составляют 20–40% от общего числа заболеваний. При этом их отличает сравнительно высокая инфекционность. Данный феномен требует пристального внимания.

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