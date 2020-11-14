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Общество

07:59

Эпидемиолог назвал главную особенность бессимптомных носителей коронавируса

общество

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Названа главная особенность бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказал академик Китайской академии инженерных наук, ведущий эпидемиолог страны Чжун Наньшань.

По данным специалиста, бессимптомные пациенты составляют 20–40% от общего числа заболеваний.

"Их главной особенностью является сравнительно высокая инфекционность", – рассказал Чжун Наньшань.

Эпидемиолог отметил, что данный феномен требует пристального внимания. Он также выразил мнение, что в случае кластерного заражения с неизвестным источником следует проводить массовое тестирование всех жителей района.

Ранее вирусолог объяснил, почему переболевшим коронавирусом нужно носить маски. Эксперт отмечал, что такая мера позволит не приносить дискомфорта и опасения заразиться окружающим.

За последние сутки в России подтвердили 21 983 новых случая коронавируса. Из них 5 494 случая не имели клинических проявлений болезни.

В России за сутки выявили 21 983 новых случая заражения COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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