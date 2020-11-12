Записаться на ПЦР в Москве стало проще

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Число свободных слотов для прохождения бесплатного ПЦР-исследования на коронавирус в Москве увеличили более чем на тысячу. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, эпидобстановка в городе остается напряженной, каждый день выявляют несколько тысяч заболевших COVID-19.
"Чтобы обеспечить жителей города доступной и удобной диагностикой, мы постоянно увеличиваем объемы тестирования на COVID-19. Приняли решение с завтрашнего дня расширить количество слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование более чем на 1 тысячу. Для этого процедурные кабинеты увеличили часы работы. Таким образом, во взрослой сети число ежедневно доступных слотов составит 4 860, а в детской сети – 1 170. Итого общий объем превысит 6 тысяч ПЦР-тестов. Таким образом, уже в пятницу свободных окошек для записи во всех точках станет больше", – рассказала заммэра.
Отмечается, что тестирование на коронавирус методом ПЦР для взрослых доступно в 162 поликлиниках города. Еще в 45 детских поликлиниках открыты процедурные кабинеты для детей.
Результаты анализов поступают в электронную медицинскую карту жителя Москвы на портале mos.ru и в приложение "ЕМИАС.ИНФО" в течение трех дней.
Москвичи с признаками ОРВИ, пациенты с пневмонией и пациенты неинфекционных стационаров также сдают тесты на COVID-19. Подробная информация доступна на сайте.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки проводят 80–100 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 51,2 миллиона случаев заражения, свыше 1,270 миллиона человек скончались.
В России выявлено 1 836 960 случаев COVID-19, вылечились 1 369 357 человек, скончались 31 593.
В Москве зафиксировано 4 477 случаев COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: