Записаться на ПЦР в Москве стало проще

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число свободных слотов для прохождения бесплатного ПЦР-исследования на коронавирус в Москве увеличили более чем на тысячу. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, эпидобстановка в городе остается напряженной, каждый день выявляют несколько тысяч заболевших COVID-19.

"Чтобы обеспечить жителей города доступной и удобной диагностикой, мы постоянно увеличиваем объемы тестирования на COVID-19. Приняли решение с завтрашнего дня расширить количество слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование более чем на 1 тысячу. Для этого процедурные кабинеты увеличили часы работы. Таким образом, во взрослой сети число ежедневно доступных слотов составит 4 860, а в детской сети – 1 170. Итого общий объем превысит 6 тысяч ПЦР-тестов. Таким образом, уже в пятницу свободных окошек для записи во всех точках станет больше", – рассказала заммэра.

Отмечается, что тестирование на коронавирус методом ПЦР для взрослых доступно в 162 поликлиниках города. Еще в 45 детских поликлиниках открыты процедурные кабинеты для детей.

Результаты анализов поступают в электронную медицинскую карту жителя Москвы на портале mos.ru и в приложение "ЕМИАС.ИНФО" в течение трех дней.

Москвичи с признаками ОРВИ, пациенты с пневмонией и пациенты неинфекционных стационаров также сдают тесты на COVID-19. Подробная информация доступна на сайте.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки проводят 80–100 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 51,2 миллиона случаев заражения, свыше 1,270 миллиона человек скончались.

В России выявлено 1 836 960 случаев COVID-19, вылечились 1 369 357 человек, скончались 31 593.

