В Москве проводят 80–100 тыс ПЦР-тестов на коронавирус в сутки – Собянин

13:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве за сутки проводят 80–100 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом заявил Сергей Собянин.
"Мы увеличили в первую очередь тестирование граждан на коронавирусную инфекцию, и сегодня значение ПЦР-тестов достигает от 80 до 100 тысяч в сутки плюс около 30 тысяч – ИФА", – сообщил мэр Москвы на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Собянин отметил, что число выявляемых случаев коронавируса за неделю снизилось на 1%. Аналогичная тенденция сохраняется в части госпитализаций. Число пациентов, которым требуется врачебная помощь в медучреждении, снизилось с 15 до 2%.
Как ранее сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19, две недели назад прирост за семь дней составлял 20% по новым случаям и 14% – по госпитализациям. За последнюю неделю эти показатели снизились до минус 0,7% и 1,9% соответственно.
В Москве за последние сутки выявили 4 796 новых случаев коронавируса. Всего по России диагностировали 18 257 новых заболевших.
В Москве выявили 4 796 новых случаев заражения коронавирусом
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