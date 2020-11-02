В Москве снизился прирост госпитализаций с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве зафиксирован отрицательный прирост новых случаев коронавируса за неделю, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
За последние сутки в городе подтвердили 4 796 новых случаев COVID-19. Как подчеркивают в штабе, темпы роста новых выявленных случаев и госпитализаций в Москве значительно замедлились.
Две недели назад прирост за семь дней составлял 20% по новым случаям и 14% – по госпитализациям. За последнюю неделю эти показатели снизились до минус 0,7% и 1,9% соответственно.
Среди новых пациентов 12,3% – это дети, 45,2% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,6% – от 46 до 65 лет, 9,6% – от 66 до 79 лет, 3,3% – люди старше 80 лет.
За последние сутки в России подтвердили 18 257 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 4 585 (25,1%) – без клинических проявлений.
Наименьшие темпы прироста сохраняются в Чукотском автономном округе (0%), в Республике Татарстан, Чеченской Республике и Республике Дагестан (0,5%). Всего в России зарегистрировано 1 655 038 случаев коронавируса.
В Москве выявили 4 796 новых случаев заражения коронавирусом
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