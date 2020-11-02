В России выявили 18 257 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 18 257 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 4 585 (25,1%) – без клинических проявлений, уточнили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

В Москве выявили 4 796 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 923, в Московской области – 556, в Нижегородской области – 389, в Архангельской области – 378.

В Ростовской области диагностировали 316 случаев заболевания COVID-19, в Воронежской области – 301, в Красноярском крае – 298, в Свердловской области – 279, в Иркутской области – 240.

Всего в России зарегистрировано 1 655 038 случаев коронавируса. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Чукотском автономном округе (0%), в Республике Татарстан, Чеченской Республике и Республике Дагестан (0,5%).

За последние сутки в стране подтверждено 238 летальных случаев. Из них 53 приходятся на Москву. За весь период по России умерли 28 473 человека.

10 360 пациентов за сутки вылечились от коронавируса. В Москве был выписан 3 241 пациент. Всего по России выписаны 1 236 033 человека.

