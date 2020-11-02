Врачи рассказали о лечении COVID-19 у людей с аутоимунными заболеваниями

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Доктор медицинских наук Ян Власов рассказал, как переносят коронавирус пациенты с аутоиммунными заболеваниями. Об этом сообщает RT.

"Наши пациенты переносят заболевание так же, как и в среднем по популяции, несмотря на наличие такого тяжелого хронического заболевания. Каким-то образом организм выдерживает такого рода вирусную нагрузку", – заявил эксперт.

По словам Власова, лекарства, которые меняют течение рассеянного склероза, применяются даже в случае заражения коронавирусом. Иммуномодулирующие средства могут временно отменить для лечения основного заболевания при обострении.

Врач-ревматолог, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев рассказал, что ревматоидный артрит не влияет на течение заболевания коронавирусом. Он объяснил, что лечение должно проходить в обычном режиме.

"Нет данных о том, что есть большие риски для пациентов с ревматоидным артритом. Если человек заболеет коронавирусной инфекцией и она у него будет протекать в тяжелой форме, это не будет зависеть от того, болен ли он ревматоидным артритом или другим заболеванием", – заявил ревматолог.

Существенным фактором для развития COVID-19 является сахарный диабет. Об этом заявил доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин.

Специалист рассказал, что это заболевание сопровождается воспалениями. С ними же связан коронавирус, что в совокупности может привести к большим рискам. Терапия основного заболевания в таких случаях не должна прекращаться.

Врач эпидемиолог Ольга Ненастина ранее рассказала, что залогом крепкого здоровья является полноценное регулярное питание, а исключение определенных продуктов из рациона ведет к дефициту витаминов и минералов. Специалисты считают, что в связи с этим вегетарианцы находятся в группе риска по коронавирусу.

