В Роспотребнадзоре рассказали о преимуществе наличия нескольких вакцин от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" объяснила, в чем преимущество наличия нескольких вакцин от коронавируса.

По ее словам, разнообразие позволит врачам и пациентам делать выбор. В частности, это касается тех, кто имеет хронические заболевания, аллергические реакции или ведет "определенный образ жизни".

"Очень хорошо, что в России несколько вакцин, это дает нам возможность маневра. У нас есть выбор, у врачей есть выбор, у тех, кто эту вакцину собирается применять на себе, есть выбор между тремя, на сегодняшний день, вакцинами", – высказалась Попова.

Так, первая в мире вакцина от COVID-19 под названием "Спутник V" была создана на базе Центра имени Гамалеи.

27 октября началось производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор". Она была зарегистрирована 14 октября. Прививка заявлена как безопасная для аллергиков и пожилых.

На подходе также и третья вакцина от COVID-19. Ее разрабатывают в Центре имени Чумакова РАН, где накоплен большой опыт в вакцинологии.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массовая вакцинация от COVID-19 в России начнется совсем скоро. Она отметила, что производство прививок в настоящее время налажено. Кроме того, продолжается наращивание его объемов.

