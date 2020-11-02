Еще 3 241 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В столице после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровел еще 3 241 пациент. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 318 032", – рассказала вице-мэр.
Пациентов с подтвержденным диагнозом выписывают только после контрольного исследования, напомнили в Оперштабе. В отдельных случаях переболевшим выдают рекомендации для дальнейшего наблюдения.
В Москве продолжается действие программы, в рамках которой выздоровевшие пациенты могут сдать плазму для лечения других людей. Чтобы записаться на процедуру, необходимо обратиться по телефону 8 (495) 870-45-16.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась. За последние две недели, по словам мэра, в столице замедлился рост основных показателей распространения инфекции в 10 раз.
В Москве продлен режим удаленной работы, а также домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Ограничительные меры будут действовать до конца ноября.
Доля пожилых людей с коронавирусом в Москве снизилась до 15%
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