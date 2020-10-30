Иммунолог спрогнозировал, когда закончится пандемия коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пандемия COVID-19 не прекратится до тех пор, пока иммунная прослойка не достигнет 70–80%, рассказал РИА Новости врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, торможение начнется, когда иммунная прослойка достигнет 60% и выше.

"После 70–80% остановится. И переболеют те, кто не контактировал за этот период. Поэтому ждать сейчас остановки от принятых мер не стоит, я думаю, что можно ждать лишь притормаживания, что, собственно, и происходит", – рассказал Жемчугов.

Что касается роста числа умерших от COVID-19, иммунолог посоветовал просчитать, пропорционален ли он росту числа выявленных случаев.

В России за последние сутки выявили 18 283 новых случая коронавируса. В 4 072 (22,3%) случаях отсутствовали клинические проявления. Всего в России зарегистрировано 1 599 976 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. За последние две недели, по словам мэра, в столице замедлился рост основных показателей распространения инфекции в 10 раз.

За сутки в столице выявлено 5 268 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди выявленных новых заболевших COVID-19 около 46,4% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество пациентов в возрасте от 46 до 65 лет составляет 31,3%. Около 9,4% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 3,7% из них старше 80 лет. Еще 9,2% из числа заболевших – дети.

