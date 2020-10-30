В России выявили 18 283 новых случая коронавируса

Фото: Агентство «Москва»/Кирилл Зыков
В России за последние сутки выявили 18 283 новых случая коронавируса в 84 регионах страны. Как сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19, в 4 072 (22,3%) случаях отсутствовали клинические проявления.
В Москве подтвердили 5 268 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 801, в Московской области – 524, в Нижегородской области – 401, в Архангельской области – 325.
В Ростовской области подтверждены 310 новых пациентов с COVID-19, в Воронежской области – 296, в Красноярском крае – 292, в Свердловской области – 284, в Иркутской области – 232.
Всего в России зарегистрировали 1 599 976 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста новых заболевших фиксируются в Чукотском автономном округе (0,0%), а также в Республике Дагестан и Чеченской Республике (0,5%).
За последние сутки подтверждено 355 летальных случаев из-за COVID-19. В Москве скончались 69 пациентов. Общее число погибших с момента начала пандемии – 27 656 человек.
Также за сутки 14 519 пациентов выздоровели. В Москве от коронавируса вылечились 3 985 заболевших. Общее число вылечившихся составляет 1 200 560 человек.
Накануне Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась. За последние две недели, по словам мэра, в столице замедлился рост основных показателей распространения инфекции в 10 раз.
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