Еще 3 985 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве выздоровели еще 3 985 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 307 816", – отметила Ракова.

Заммэра добавила, что число выздоровевших от коронавируса по-прежнему продолжает расти.

В Оперативном штабе по ситуации с COVID-19 напомнили, что пациентов с подтвержденным диагнозом выписывают только после контрольного исследования. В отдельных случаях переболевшим выдают рекомендации для дальнейшего наблюдения.

В Москве продолжается действие программы, в рамках которой выздоровевшие пациенты могут сдать плазму для лечения других людей. Чтобы записаться на процедуру, необходимо обратиться по телефону 8 (495) 870-45-16.

Накануне Сергей Собянин заявил, что в больницах столицы остаются порядка 10 тысяч пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии. Он также подтвердил, что столичные врачи по мере освобождения будут консультировать другие регионы.

