Эксперт рассказал о пике второй волны COVID-19 в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России вторая волна коронавируса еще не завершилась и, скорее всего, еще не достигла пика, рассказал завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что в РФ заболеваемость COVID-19 на сегодняшний день превышает 18 тысяч случаев в сутки. При этом, по словам Нетесова, этот показатель в полтора раза выше того, который фиксировался в мае.
"Совершенно очевидно, что это вторая волна и она еще пока не завершилась, и, возможно, что своего максимума еще не прошла", – сказал эксперт.
Он подчеркнул, что на распространение COVID-19 напрямую влияет соблюдение масочного режима.
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что в РФ на пике заболеваемости коронавирусом может фиксироваться до 20 тысяч новых случаев в сутки. По ее словам, развитие ситуации с COVID-19 будет зависеть от сознательности граждан и строгого соблюдения мер безопасности.
Ранее врач-биофизик, ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседова рассказала, что выявить бессимптомное течение коронавируса можно при таких симптомах, как кратковременное пропадание обоняния и изменение вкуса.
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