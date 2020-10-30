Эксперт спрогнозировала число заболеваний на пике коронавируса в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России на пике заболеваемости коронавирусом может фиксироваться до 20 тысяч новых случаев в сутки, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Предположительно, на пике мы выйдем на 20 тысяч новых случаев. Возможно, в последующем начнется процесс стабилизации эпидемической ситуации", – рассказала Пшеничная РИА Новости.

По ее словам, развитие ситуации с COVID-19 будет зависеть от сознательности граждан и строгого соблюдения мер безопасности.

Пшеничная пояснила, что о начале процесса стабилизации можно будет говорить, когда в течение восьми дней суточные показатели будут устойчивы и индекс распространения инфекции не превысит единицу.

Кроме того, Пшеничная рассказала, что люди, заболевшие коронавирусом, являются максимально заразными за два дня до появления симптомов и в первый день болезни. По ее словам, от заболевшего во время разговора при каждом выдохе может выделяться более 200 вирусных частиц.

Ранее врач-биофизик, ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседова рассказала, что выявить бессимптомное течение коронавируса можно при таких симптомах, как кратковременное пропадание обоняния и изменение вкуса.