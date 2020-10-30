Ракова: в Москве не уменьшают объем плановой медицинской помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Резервные коечные мощности в виде временных госпиталей позволяют не уменьшать объемы оказания медицинской помощи по всем направлениям. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Весной больше половины московских стационаров были полностью перепрофилированы под COVID-19. Сейчас совсем иная ситуация. Еще в весенний период мы подготовили резервные койки, так называемые временные госпитали, и когда заболеваемость пошла на спад, не стали их разбирать, законсервировали, а в сентябре оперативно начали их разворачивать", – рассказала Ракова.

Заммэра отметила, что сейчас в городе функционируют пять временных госпиталей, общая коечная мощность которых составляет семь тысяч. Ракова подчеркнула, что благодаря такого рода госпиталям им удалось не перепрофилировать городские и федеральные стационары для борьбы с коронавирусом. По ее словам, госпитали также дают возможность не уменьшать объем оказания медпомощи по всем направлениям.

"Мы посмотрели динамику плановой и экстренной медицинской помощи. Объемы экстренной помощи сейчас уже больше, чем в 2019 году. Что касается плановой помощи, московские и федеральные клиники полностью приближены к прошлому году. Исполнение плана составляет 80% от аналогичного периода 2019 года. Я надеюсь, что за оставшиеся два месяца эти объемы будут сопоставимы", – заключила Ракова.

В начале октября в Москве развернули два резервных госпиталя – в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и ледовом дворце "Крылатское". Также пациентов принимают в развернутых госпиталях на ВДНХ, Каширском шоссе и на территории медицинского комплекса в Коммунарке.

