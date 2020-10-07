Вице-мэр Ракова рассказала об оснащении временных госпиталей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Временные госпитали для лечения больных коронавирусом в Москве являются современными цифровыми клиниками, которые создавались специально для работы с пациентами с COVID-19. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В весенний период нам пришлось перепрофилировать основную массу коечного фонда под борьбу с коронавирусом. Однако медицинская помощь нужна не только пациентам с COVID-19, но и другим соматическим больным, и в городе их не стало меньше. Поэтому мы приняли решение создать временные госпитали, которые позволяли бы нам в случае необходимости оперативно их разворачивать и также оперативно консервировать, не неся постоянные издержки", – заявила представитель мэрии.

По словам Раковой, такой подход позволяет сохранить необходимые объемы плановой и экстренной медицинской помощи пациентам не с коронавирусом.

Изначально временные госпитали рассматривались как мера, необходимая в период пандемии. Планировка помещений предполагает широкие коридоры и возможность свободного проезда. Внутреннее пространство создавалось при участии врачей, которые предоставили профессиональную экспертизу по части комфорта таких учреждений.

"Понимая, что это для нас новое пространство и здесь по-другому надо организовывать и контроль за пациентами, и скорость принятия управленческих решений, мы реализуем здесь технологию цифрового госпиталя", – подчеркнула Ракова.

Это означает, что бумажная документация отсутствует, весь учет ведется в цифровом виде. Пациентам раздают специальные браслеты с QR-кодом, привязанным к электронной медкарте, а медицинский персонал работает с планшетами. Данные с них передаются врачам вне "красной" зоны, и они могут оперативно проследить динамику состояния заболевших. Аналогичная мера применяется для снимков КТ и рентгена – они пересылаются к экспертам за пределами больницы, а в электронную медкарту вносится уже расшифровка.

Еще одна отличительная особенность временных госпиталей – прямое подключение каждой койки к кнопкам вызова медперсонала и к подаче медицинских газов.

"Кислород, подведенный к каждой койке, – это была мечта каждой больницы, потому что основная помощь при таких заболеваниях – это кислород. Сейчас у нас нет никаких проблем – каждая койка оснащена кислородом, необходимыми флоуметрами, масками, никаких ограничений нет", – объяснила заместитель мэра.

Палаты временных госпиталей организованы как замкнутое пространство, в рамках которого есть своя медсестра. У каждого пациента формируется личное пространство. Для большего комфорта им передают индивидуальные наборы с предметами гигиены. Также пациенты получают цифровые планшеты и персональные наушники на все время пребывания. На устройствах установлены сервисы просмотра кино и сериалов, а также приложения с электронными книгами.

Что касается медицинского оборудования, то временные госпитали оснащены устройствами диагностики: компьютерными томографами, рентгенами, кардиографами, УЗИ, пульсоксиметрами. Помимо этого, у врачей есть доступ к палатам интенсивной терапии. В случае резкого ухудшения состояния пациента, его за 10-15 минут могут перевести в основную больницу с усиленной реанимационной службой.

Помимо временных госпиталей, в Москве организован обсервационный центр в Сокольниках. Он предназначен для людей, которые лишены возможности соблюдать самоизоляцию на дому, но степень их заболевания не требует стационарного лечения. Здесь организованы досуговые мероприятия, а также проводится диагностика состояния пациентов.

Сейчас в столице работают два временных госпиталя – в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и ледовом дворце "Крылатское". Плановая мощность первого составляет около 550 коек, включая 18 коек интенсивной терапии, второго – 347 инфекционных коек и 42 койки интенсивной терапии. По необходимости городские власти готовы ввести в эксплуатацию еще два медучреждения – в торговом центре "Москва" и на ВДНХ.

