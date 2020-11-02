Инфекционист рассказал, когда в России наступит пик по коронавирусу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пик заболеваемости коронавирусом в России настанет не меньше чем через месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфекциониста, вакцинолога Евгения Тимакова.

"По России пик ожидается не раньше чем через месяц, в Москве – через неделю", – отметил специалист.

Он сообщил, что во время выхода на плато прирост заболевших коронавирусом составит 20–22 тысячи человек в сутки. Тимаков призвал соблюдать меры профилактики COVID-19. В частности, он отметил важность социального дистанцирования, а также правильного ношения маски (не снимая их с носа).

Ранее в центре компетенций Национальной технологической инициативы предположили, что пик коронавируса в Москве придется на 14 декабря. Там заявили, что пандемия пойдет на спад лишь к февралю. Согласно одному из сценариев развития ситуации с COVID-19, которые разработали в центре, на конец января 2021 года в Москве будет около 115 тысяч активных больных.

До этого замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что пик коронавируса в России в каждом регионе будет разный. Он отметил, что в среднем ориентировочные даты выхода на плато лягут на первую декаду – середину ноября.

За последние сутки в России зафиксировали 18 257 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, всего в РФ за все время пандемии зарегистрировали 1 655 038 заболевших COVID-19. 1 236 033 пациента вылечились от коронавируса, 28 473 скончались в результате осложнений, вызванных инфекцией.