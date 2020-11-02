Ученые рассчитали период сохранения антител у переболевших COVID-19

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Ученым удалось рассчитать период сохранения антител у переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Свое исследование специалисты опубликовали в журнале Science.

В наблюдениях приняли участие свыше 30 тысяч пациентов, переболевших COVID-19 в легкой или умеренной форме. Выяснилось, что у всех участников фиксировался стойкий иммунный ответ на вирус.

Для дальнейшего исследования был отобран 121 человек. Удалось выяснить, что стабильные титры нейтрализующих антител в большинстве случаев сохранялись в течение пяти месяцев.

Ученые подчеркнули, что наличие антител не является гарантией полной защиты от COVID-19. При этом микроорганизмы уменьшают вероятность повторного заболевания.

Исследователи дополнили, что ранее длительный иммунитет чаще отмечался у пациентов, переболевших коронавирусом в тяжелой форме.

Ранее доктор биологических наук Сергей Нетесов назвал фактор, в пять раз снижающий риск заражения COVID-19. Специалист напомнил, что коронавирус чаще всего распространяется через нос и слизистую глаза.