Свыше 14,5 тыс протоколов за нарушение масочного режима выписали в Москве с 16 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 14,5 тысячи протоколов за нарушение масочно-перчаточного режима выписали в Москве с 16 октября. Об этом передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-центре МВД РФ, полицейские составили более 10,5 тысячи протоколов за нарушение режима повышенной готовности на территории столицы.

"Сотрудниками УВД на Московском метрополитене совместно с сотрудниками Государственного казенного учреждения "Организатор перевозок" составлено более 4 тысяч протоколов", – говорится в сообщении.

Ранее начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков сообщил, что с начала осени в городе за нарушение масочного режима оштрафовали свыше 66 тысяч москвичей. При этом он отметил, что большинство горожан ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих.

За последние сутки в России выявили 18 665 новых случаев коронавируса. Из них в 4 640 случаях не было клинических проявлений болезни.