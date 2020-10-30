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Общество

07:14

Свыше 66 тыс человек оштрафовали за отсутствие масок с начала осени в Москве

общество

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Свыше 66 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение масочного режима с начала осени. Такие данные привел начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

Он отметил, что большинство горожан ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих. Жители столицы в большинстве случаев соблюдают требование об использовании средств индивидуальной защиты.

"Тем не менее мы все еще фиксируем большое количество нарушений: с начала осени было выявлено более 66 тысяч случаев неиспользования масок", – подчеркнул Данчиков в интервью ТАСС.

23 октября сообщалось, что за нарушение масочно-перчаточный режима с начала осени к административной ответственности привлекли свыше 46 тысяч жителей столицы. Утверждалось, что соблюдение санитарных требований проверяют городские организации, сотрудники полиции, контролирующие органы и сотрудники Роспотребнадзора.

Масочно-перчаточный режим действует в Москве с 12 мая. Средства индивидуальной защиты обязательны в общественном транспорте и магазинах.

Административный штраф за несоблюдение норм составляет от 4 до 5 тысяч рублей.

С 28 октября Роспотребнадзор ввел обязательный масочный режим на всей территории России. В ведомстве предписали гражданам РФ носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.

Всеобщий масочный режим начал действовать в России

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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