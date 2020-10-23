Более 46 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение масочно-перчаточного режима с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 46 тысяч москвичей оштрафованы за несоблюдение масочно-перчаточного режима с 1 сентября, сообщил начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.

По его словам, все городские организации, сотрудники полиции, контролирующие органы, сотрудники Роспотребнадзора проверяют соблюдение санитарных требований юрлицами и соблюдение использования средств индивидуальной защиты гражданами.

Данчиков отметил, что такое количество нарушений свидетельствует о том, что еще не все соблюдают требования по ношению масок и перчаток.

За последние сутки в России подтвердили 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В Москве зафиксировали 5 478 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 710, в Московской области – 472, в Нижегородской области – 366, в Ростовской области – 299.

В Москве за сутки госпитализировали 1 240 пациентов. На ИВЛ в городских больницах находятся 346 человек. 9,2% среди заболевших – дети, 44,4% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,9% – от 46 до 65 лет, еще 10,8% – от 66 до 79 лет, 4,7% – люди старше 80 лет.

В Москве провели более 10 миллионов ПЦР-тестов на коронавирус. На сегодняшний день городские, федеральные и частные лаборатории в среднем проводят 90 тысяч тестов на коронавирус в сутки.