67 нарушителей масочно-перчаточного режима выявили в трех ТЦ на севере Москвы

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67 нарушителей масочно-перчаточного режима обнаружили в торговых центрах "Метрополис", "Речной" и "Водный", сообщает РИА Новости со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций Людмилу Борисову.

"Сегодня на севере столицы совместно с сотрудниками полиции и инспекторами объединения был проведен рейд по выявлению нарушителей масочно-перчаточного режима, в ходе которого зафиксировано 67 нарушителей", – проинформировала Борисова.

Она сообщила, что по каждому случаю составили административные протоколы о нарушении. Затем по ним будут вынесены постановления по части 2 статьи 3.18 КоАП Москвы, отметила Борисова.

"Сумма штрафных санкций, предусмотренных данной статьей, составляет 4 тысячи рублей", – сообщила главный инспектор ОАТИ.

Ранее за отсутствие масок и перчаток оштрафовали 47 посетителей и работников башен "Москва-Сити". Общая сумма финансовых санкций составила 188 тысяч рублей.

В Москве регулярно осуществляются рейды с проверками на предмет соблюдения правил санитарной безопасности. Недавно нарушения мер по профилактике коронавируса зафиксировали в бизнес-центре "Серпуховской двор". В нем установили несоблюдение социальной дистанции и масочно-перчаточного режима.