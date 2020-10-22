Почти 60 посетителей торговых центров в САО оштрафованы за отсутствие масок

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Почти 60 посетителей трех торговых центров на севере Москвы нарушили масочно-перчаточный режим, сообщает главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Михаил Нестеров.

"Сегодня на севере города Москвы проводятся контрольные мероприятия по соблюдению масочно-перчаточного режима посетителями торговых центров", – отметил Нестеров.

Он подчеркнул, что в ходе рейдов зафиксировали 58 нарушителей без масок и перчаток. В отношении каждого был составлен протокол об административном нарушении. На них наложили штраф в размере 4 тысяч рублей.

Нестеров уточнил, что инспекции провели в торговых центрах "Хорошо", "Галерея Аэропорт" и XL.

Ранее ОАТИ провело рейды в ТЦ "Метрополис", "Речной" и "Водный". В ходе него были зафиксированы 67 посетителей без масок и перчаток. На них также наложили финансовые санкции в размере 4 тысяч рублей.