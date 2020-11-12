Еще 3 959 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице еще 3 959 пациентов вылечились от COVID-19. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 354 705 человек", – сообщила вице-мэр.

Отсутствие у пациента заболевания подтверждается путем проведения исследований. Кроме того, всем, кому необходимо находиться под наблюдением после выписки, медики дают определенные рекомендации.

Также в Москве выздоровевшие пациенты могут сдать плазму для лечения других людей. Чтобы записаться на процедуру, нужно позвонить по телефону 8 (495) 870-45-16.

За прошедшие сутки в столице скончался 71 пациент с положительным результатом теста на COVID-19. У них также был подтвержден диагноз "пневмония".

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что коронавирус уйдет только после того, как в стране сформируется коллективный иммунитет. Специалист прогнозирует: показатели по количеству числа заразившихся коронавирусной инфекцией могут снизиться весной.

