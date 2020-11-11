В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 71 пациент с COVID-19. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Известно, что у всех скончавшихся была зафиксирована пневмония. Кроме того, пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в столице составило 7 573 человека.
За последние сутки в России подтвердили 19 851 новый случай коронавируса. Из них 4 932 случая не имели клинических проявлений болезни.
В Москве за сутки госпитализировали 1 366 пациентов с коронавирусом. При этом на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 361 человек.
Заразившийся COVID-19 рассказал о своем самочувствии
Ранее Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19. Действовать новые меры будут с 13 ноября до 15 января 2021 года.
Мэр столицы Сергей Собянин назвал новые ограничения в Москве необходимым минимумом. Градоначальник обратил внимание на то, что в течение последних нескольких дней число новых случаев заболевания растет.
При этом Собянин отметил, что московская медицина справляется с COVID-19. В госпиталях отмечается практически 50% запаса прочности, заявил мэр.
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