Собянин сообщил, что московская медицина справляется с COVID-19

18:47
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Сергей Собянин сообщил, что на сегодняшний день столичная медицина справляется с COVID-19.
"Более того, объем плановой, экстренной помощи стал чуть больше, чем в предыдущие годы за аналогичные месяцы. Это касается и работы поликлиник, врачей, амбулаторного лечения", – отметил градоначальник в эфире Первого канала.
По словам мэра, в госпиталях, работающих с ковидными больными, фиксируется практически 50% запаса прочности.
Ранее Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, которые будут действовать до 15 января, являются необходимым минимумом в сложившейся ситуации в столице.
Меры были усилены из-за роста числа заболевших COVID-19. В частности, студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулинг-клубах и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей ночью – с 23:00 до 6:00.
Также стало известно, что в городе из-за пандемии коронавируса не будут проводить новогодние и рождественские мероприятия.
В Москве из-за нестабильной ситуацией с COVID-19 усилили ограничения
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