Эксперт Роспотребнадзора назвал сроки выхода России на плато по COVID-19

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Стали известны сроки выхода России на плато по коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Эксперт в интервью ТАСС пояснил, что сейчас страна находится в фазе роста числа новых случаев COVID-19. В среднем фаза может продолжаться 2–2,5 инкубационных периода сроком 14 дней.

"Таким образом, период, когда можно говорить о какой-либо стабилизации, это первая декада декабря", – заявил Горелов.

Специалист отметил, что в Москве ситуация стабилизируется быстрее, чем в других регионах. Это обусловлено тем, что столица раньше остальных включилась в эпидемический процесс.

Горелов также сообщил, что в долгосрочной перспективе Россия способна добиться нулевого прироста новых случаев COVID-19.

"Если переболеет 30%, темпы прироста замедлятся, а после 60–70% иммунной прослойки коллективного иммунитета мы выйдем на ситуацию, когда вирус перейдет в сезонный, тогда и ситуация будет более предсказуемая", – сказал эксперт.

Он добавил, что самым быстрым путем к нулевым показателям является вакцинация населения.

Ранее Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению COVID-19. Сообщалось, что ведомство включило в список препаратов от коронавируса 6 лекарств.

За последние сутки в России выявили 17 347 новых случаев коронавируса. При этом 4 803 случая не имели клинических проявлений болезни.