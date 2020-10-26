Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению COVID-19

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Минздрав оставил гидроксихлорохин в новой версии рекомендаций по лечению COVID-19. Также для лечения может использоваться еще пять лекарств, сообщает РИА Новости.

К этим лекарствам относятся препараты фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином) и интерферон-альфа.

Имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии всеми препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, уточнили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что применение лекарств допустимо по решению врачебной комиссии, если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения.

В России за последние сутки подтвердили 17 347 случаев коронавируса в 85 регионах.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн допустил, что Россия вышла на плато по коронавирусной инфекции. Однако специалист подчеркнул, что в стране цифры по выявленным случаям коронавируса в ближайшее время заметно не снизятся.