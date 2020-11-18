Путин назвал слишком долгим норматив для получения результата теста на COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин назвал норматив выдачи результатов на COVID-19 слишком долгим. Об этом президент РФ заявил на совещании с представителями кабмина.
"Вот норматив проведения тестирования не позднее 48 часов, все-таки, это тоже долго. 48 часов – это двое суток, за это время, если человек болен, он же общается с коллегами по работе, с членами семьи", – заявил глава государства.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также заявила, что, несмотря на установленный определенный период, многие граждане РФ жалуются на продолжительное ожидание результатов тестов. Норматив не всегда выполняется, несмотря на то что был рекомендован Минздравом и закреплен Роспотребнадзором, отметила она.
Ранее Роспотребнадзор ограничил срок выполнения теста на коронавирус до 48 часов. Отсчет ведется с момента поступления биологического материала в лабораторию.
В России за последние сутки выявили 20 985 случаев COVID-19 в 85 регионах. Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 1 991 998 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.
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