Десятки стран готовы закупить российские вакцины от коронавируса – Путин

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Десятки стран мира готовы закупить произведенные в России вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству препаратов. Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств", – высказался Путин на пленарном заседании Восточноазиатского саммита.

Россия готова сотрудничать с партнерами и дальше. Речь идет о предоставлении им материалов для диагностики, отметил Путин.

Ранее президент сообщил, что Россия поставила в более чем 40 стран мира уже свыше миллиона тестов на коронавирус. Он подчеркнул, что РФ готова продолжить поставки тестов в другие государства, причем и на безвозмездной основе тоже.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Эффективность препарата по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%.

Как заявил директор центра Александр Гинцбург, массовая вакцинация "Спутником V" может стартовать в начале 2021 года.

