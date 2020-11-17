Путин заявил о необходимости деполитизации борьбы с коронавирусом

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин заявил, что борьба с коронавирусом не должна становиться частью политики. Об этом президент РФ заявил на саммите БРИКС, передает ТАСС.

"Необходимо деполитизировать всячески проблемы, связанные с борьбой с пандемией", – отметил Путин.

Отмечается, что так российский лидер поддержал заявление главы Бразилии Жаира Болсонару. Ранее он высказал схожую мысль.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее отмечал, что основной сложностью в борьбе с коронавирусом является локализация очагов заболевания. Он подчеркнул, что сейчас сдерживать распространение инфекции стало гораздо сложнее.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус также отметил, что обеспокоен ситуацией с коронавирусом, которая складывается в странах Европы и Америки. По его словам, системы здравоохранения в них приблизились к "точке коллапса".

Также он предостерег от рассматривания вакцины как инструмента окончательной победы над пандемией коронавируса. Гебрейесус подчеркнул, что препарат необходимо использовать как обязательное средство борьбы с COVID-19, однако при этом не стоит пренебрегать другими мерами предосторожности.