В ВОЗ заявили, что вакцина от COVID-19 должна использоваться в комплексе с другими мерами

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Вакцина от коронавируса сама по себе не покончит с пандемией COVID-19, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса.

Он отметил, что пандемию можно взять под контроль с помощью вакцинации, однако при соблюдении ряда условий.

"Важно подчеркнуть, что вакцина будет дополнять другие способы, которыми мы располагаем, а не заменять их", – заявил Гебрейесус.

Он отметил, что в первую очередь вакцину должны получать медицинские работники, а также лица, которые входят в группу риска по показаниям здоровья. При этом, по словам главы ВОЗ, коронавирус по-прежнему будет иметь пространство для передвижения.

Ранее в России продлили сроки постановления о санитарно-эпидемиологических правилах профилактики коронавируса до 1 января 2022 года. Сообщалось, что вылечившихся от COVID-19 будут выписывать после одного отрицательного теста. Кроме того, те, кого изолировали из-за контакта с заболевшим, смогут прекращать двухнедельную самоизоляцию самостоятельно, без обязательного тестирования.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что в 25 регионах России продолжается увеличение прироста заболевших COVID-19. В то же время в 55 субъектах РФ отмечается стабилизация ситуации с коронавирусом.

