В мире выявили почти 600 тысяч новых случаев коронавируса

Фото: ТАСС/Chamila Karunarathne/EPA

Почти 600 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в мире за последние сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ.

Всего во Всемирную организацию здравоохранения поступили данные о 53 766 728 инфицированных и 1 308 975 умерших. Отмечается, что ВОЗ учитывает только официальную информацию, предоставляемую государствами.

Уточняется, что больше всего выявленных случаев наблюдается в США, а также Индии и Бразилии.

Более 42% подтверждений коронавируса за последние 24 часа пришлось на Северную и Южную Америку, 246 603 случая COVID-19 зафиксировали в Европейском регионе, более 51,5 тысячи случаев зарегистрированы в Юго-Восточной Азии.

В России за последние сутки выявили 22 778 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 640 случаях (24,8%). В Москве за сутки госпитализировали 1 217 пациентов с COVID-19. Еще 4 244 пациента в столице вылечились от коронавируса.