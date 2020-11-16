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16 ноября 2020, 07:15

Город

Тату-салон в Москве могут оштрафовать за нарушение мер против COVID-19

Тату-салон в Москве могут оштрафовать за нарушение мер против COVID-19

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Штраф до 300 тысяч рублей за нарушение мер профилактики коронавируса грозит тату-салону в Трехпрудном переулке в центре Москвы. Сотрудники центра ОАТИ мониторили соцсети и обнаружили, что в тату-салоне Haunted Family проводится бесплатная акция на татуировки совместно с рэпером Kizaru. Инспекторы назвали поступок организаторов акции безответственным.

Ранее стало известно, что за нарушение мер профилактики коронавируса торговый дом "ЦУМ" в Москве могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей. Несоблюдение ограничительных мер наблюдалось в очереди за новыми смартфонами, которая спровоцировала давку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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