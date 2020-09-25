Мотоциклист сбил ребенка и протаранил две машины на севере столицы

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Мотоциклист сбил 10-летнего ребенка, после чего въехал в две машины. Авария произошла на севере города, заявили РИА Новости представители московского главка МВД.

"Около 10:50 на Коровинском шоссе 23-летний водитель мотоцикла совершил наезд на ребенка 10 лет", – уточнил собеседник.

После ДТП ребенка госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование.

Ранее ДТП с мотоциклистом произошло на Щелковском шоссе. В главном управлении МВД по Московской области уточнили, что авария произошла на 16-м километре Щелковского шоссе.