Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на юге Москвы

20:07
Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"
Два автомобиля столкнулись на юге Москвы. Погиб один человек, двое получили травмы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Авария произошла в районе дома 95, корпуса 1, по Варшавскому шоссе. Из-за ДТП движение на этом участке шоссе затруднено.
На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины произошедшего.
Ранее два человека погибли под колесами грузовика на Волжском бульваре. Пешеходы пытались перебежать дорогу вне пешеходного перехода.
Шесть человек стали жертвами ДТП с фурой в Удмуртии. В Алнашском районе республики автомобиль ВАЗ-2112 совершил столкновение с фурой КамАЗ.
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