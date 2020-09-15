Шесть человек стали жертвами ДТП с фурой в Удмуртии

Смертельное ДТП случилось в Удмуртии. Об этом информирует ТАСС.

По имеющейся информации, авария произошла в Алнашском районе республики. Автомобиль ВАЗ-2112 совершил столкновение с фурой "Камаз".

Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе района, в результате аварии погибли шесть человек.

"Все погибшие – из легкового автомобиля", – отметили в ЕДДС.

Уточняется, что пострадавших в аварии нет.

На месте работают сотрудники полиции. Подробности ДТП устанавливаются.

Ранее два человека погибли под колесами грузовика на Волжском бульваре. Отмечалось, что пешеходы пытались перебежать дорогу вне пешеходного перехода.