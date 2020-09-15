Шесть человек стали жертвами ДТП с фурой в Удмуртии

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Смертельное ДТП случилось в Удмуртии. Об этом информирует ТАСС.
По имеющейся информации, авария произошла в Алнашском районе республики. Автомобиль ВАЗ-2112 совершил столкновение с фурой "Камаз".
Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе района, в результате аварии погибли шесть человек.
"Все погибшие – из легкового автомобиля", – отметили в ЕДДС.
Уточняется, что пострадавших в аварии нет.
На месте работают сотрудники полиции. Подробности ДТП устанавливаются.
Ранее два человека погибли под колесами грузовика на Волжском бульваре. Отмечалось, что пешеходы пытались перебежать дорогу вне пешеходного перехода.
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