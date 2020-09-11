Два человека погибли под колесами грузовика на Волжском бульваре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юго-востоке столицы водитель грузовика насмерть сбил двух человек. Об этом сообщили в официальном аккаунте в Twitter ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

"Водитель грузового автомобиля Volvo совершил наезд на двух пешеходов, пересекающих проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеходы скончались на месте", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в 00:28 около дома 114А на Волжском бульваре.

Ранее авария со смертельным исходом произошла на северо-востоке столицы. На пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе автомобиль сбил пешехода. Мужчина скончался на месте.

Также в Ленинградской области грузовик сбил пешехода и опрокинулся. В результате случившегося пешеход погиб на месте. Кроме того, из большегруза произошло вытекание мазута на проезжую часть.