Число столкнувшихся на Кутузовском проспекте машин увеличилось до пяти

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число столкнувшихся в ДТП на Кутузовском проспекте машин увеличилось до пяти. Такую информацию сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

"На Кутузовском проспекте произошло столкновение пяти автомобилей", – рассказали в ведомстве.

Там также уточнили данные о количестве пострадавших в аварии.

"По предварительным данным, пострадал один человек", – добавили в МВД.

На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД. Устанавливаются причины случившегося.

Авария произошла на 22-м километре МКАД. Об этом рассказал источник в экстренных службах города. Он также утверждал, что в аварии пострадали 4 человека.

По данным департамента транспортного комплекса Москвы, движение транспорта после ДТП затруднено.