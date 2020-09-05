Четыре человека пострадали в ДТП с участием трех машин на МКАД в Москве

Фото: Агентство "Москва"

Авария с участием трех автомобилей произошла на МКАД в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

ДТП случилось на 22-м километре кольцевой автодороги. В результате аварии пострадали четыре человека.

Сообщается, что на место прибыли сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее авария произошла в результате столкновения легкового автомобиля BMW и автобуса на севере Москвы. В результате инцидента пострадали пять человек, трое из них госпитализированы.